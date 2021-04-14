Шайбы Панарина и Бучневича принесли «Рейнджерс» победу над «Нью-Джерси»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» разгромил «Нью-Джерси» со счетом 3:0.

В составе победителей голами отметились Мика Зибанежад, Артемий Панарин и Павел Бучневич. Панарин, благодаря этой шайбе, побил рекорд «Рейнджерс» по количеству набранных очков за первые 100 игр. Теперь на счету форварда 43 (13+30) очка в сезоне. Бучневич также отметился голевой передачей, в активе нападающего 37 (16+11) баллов в «регулярке». Голкипер Игорь Шестеркин оформил первый шатаут в своей карьере, совершив 27 сейвов. Виталий Кравцов провел на площадке 13 минут и 56 секунд, но результативными действиями не отметился.

Форвард «Дэвилз» Михаил Мальцев провел на льду 10 минут и 21 секунды, не набрав очков.

Отметим, что «Нью-Джерси» потерпели третье поражение подряд.

Следующий матч между командами пройдет 16 апреля в Нью-Йорке, начало игры - в 02:00 по московскому времени.