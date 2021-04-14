Гол и ассист Овечкина помогли «Вашингтону» крупно обыграть «Филадельфию»

«Вашингтон» дома разгромил «Филадельфию» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев забитыми голами отметились Конор Шири, Том Уилсон, Никлас Бэкстрем, Карл Хагелин, Энтони Манта и Александр Овечкин, забросивший 728-ю шайбу в своей карьере. Таким образом, форвард сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов в истории лиги до трех голов. Также в активе россиянина результативная передача, теперь на счету нападающего 39 (22+1) очков в сезоне. Защитник Дмитрий Орлов отдал голевую передачу, в активе хоккеиста 12 (5+7) баллов в «регулярке». Евгений Кузнецов провел на площадке 15 минут и 54 секунды, но результативными действиями не отметился. Вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов совершил 29 сейвов.

Гости ответили шайбой в исполнении Шона Кутюрье. Защитник Иван Проворов отыграл 22 минуты и 43 секунды, не набрав очков.

Отметим, что столичная команда одержала третью победу подряд.

В следующем матче «Вашингтон» дома примет «Баффало», а «Филадельфия» на выезде сыграет с «Питтсбургом». Обе встречи состоятся 16 апреля.