«Нэшвилл» не оставил шансов «Тампе-Бэй», Тренин и Сергачев отметились голевыми передачами

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл» дома разгромил «Тампу-Бэй» со счетом 7:2.

В составе победителей шайбами отметились Колтон Сиссонс, Роман Йози, Рокко Гримальди, Таннер Жанно и Микаэль Гранлунд и дважды Виктор Арвидссон. Российский форвард «Предаторз» Яков Тренин отдал голевую передачу, теперь на счету нападающего 9 (4+5) очков в сезоне.

Гости ответили лишь двумя голами в исполнении Брэйдена Пойнта и Баркли Гудроу. Защитник Михаил Сергачев отметился ассистом, в активе хоккеиста 22 (2+20) балла в регулярном чемпионате. Голкипер Андрей Василевский на площадку не вышел.

Отметим, что для «Нэшвилла» это четвертая победа в последних пяти играх.

В следующей матче «Предаторз» сыграет с «Каролиной», а «Тампа-Бэй» дома примет «Флориду». Обе встречи состоятся 16 апреля.