Шестеркин признан первой звездой матча «Нью-Джерси» - «Рейнджерс», Панарин - третьей

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» разгромил «Нью-Джерси» со счетом 3:0.
Первой звездой матча был признан российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Вратарь сделал 27 сейвов и оформил первый в своей карьере шатаут.
Вторым лучшим игроком матча стал форвард команды из Нью-Йорка Мика Зибанежад, отличившийся заброшенной шайбой.
Третьей звездой - нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, записавший на счет один гол. Россиянин побил рекорд команды по количеству набранных очков за первые 100 игр. Теперь в активе форварда 43 (13+30) очка в сезоне.
источник: «Советский спорт»