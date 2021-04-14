27 сейвов Худобина не помогли «Далласу» обыграть «Флориду»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» в овертайме обыграла »Даллас» (3:2 ОТ).

Победную шайбу забросил Фрэнк Ватрано. Также в составе хозяев отличились Александр Барков и Радко Гудас. Вратарь Сергей Бобровский остался на скамейке запасных.

«Старз» ответили двумя шайбами в исполнении Джейсона Робертсона и Джо Павелски. Голкипер Антон Худобин отразил 27 бросков из 29. Нападающий Денис Гурьянов провел на площадке 15 минут и 22 секунды, результативными действиями не отметившись.

«Флорида» прервала серию из трех поражений.

В следующем матче «Даллас» дома примет «Коламбус», а «Пантерз» сыграют на выезде с «Тампой-Бэй». Обе встречи состоятся 16 апреля.