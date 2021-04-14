«Калгари» в овертайме переиграл «Торонто»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» в овертайме обыграл «Торонто» (3:2 ОТ).
Победную шайбу забросил Джонни Годро. Также в составе «Флеймз» отличились Юусо Вялимяки и Элиас Линдхольм.
«Мэйпл Лифс» ответили двумя шайбами в исполнении Зака Хаймана и Александра Керфута. Форвард Илья Михеев провел на площадке 14 минут и 35 секунд, результативными действиями не отметившись.
Отметим, что «Калгари» одержал вторую победу подряд, тогда как «Торонто» потерпел второе поражение к ряду.
В следующем матче «Флеймз» сыграют в гостях с «Монреалем» (15 апреля), а «Мэйпл Лифс» примут дома «Виннипег» (16 апреля).