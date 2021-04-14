Овечкин повторил достижение Халла и Айзермана

«Вашингтон» дома разгромил «Филадельфию» (6:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Капитан столичной команды Александр Овечкин отметился голом и сравнялся с Бреттом Халлом и Стивом Айзерманом, которые на протяжении карьеры забрасывали минимум по 40 шайб в ворота шести команд. Для россиянина этот гол 40-м в матчах с «Флеймз», также форвард отличался более четырех десятков раз в противостояниях с «Виннипегом» (48), «Тампой-Бэй» (48), «Каролиной» (43), «Торонто» (41) и «Айлендерс» (40). Лидером по этому показателю является Фил Эспозито, который отправлял шайбу в ворота не менее 40 раз сразу 10 клубам НХЛ.

Напомним, что россиянин сократил отставание от Марселя Дионна в списке лучших снайперов в истории лиги до трех голов. Теперь на счету Овечкина 728 шайб.