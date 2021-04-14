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14 апреля 08:19
автор: Степан Шереметьев

Востриков назначен главным тренером «Адмирала»

Ранее сообщалось, что владивостокский клуб сможет заявиться для участия в КХЛ на следующий сезон, если выплатит долги, которые образовались перед за сезоном-2017/18.

Руководство хоккейного клуба «Адмирал» утвердило на должность главного тренера ХК «Адмирал» Сергея Вострикова, сообщает официальный сайт команды.

«Благодарен руководству клуба за оказанное доверие, понимаю, что это для меня вызов. Готов его принять. Уверен, мы будем радовать болельщиков «Адмирала». Предстоит много селекционной и подготовительной работы по формированию тренерского штаба и команды. Немедленно приступаю к своим обязанностям», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, что Востриков тренерскую карьеру начал 2008 году в качестве старшего тренера ХК «Лада». С декабря 2016 по 2018 год работал главным тренером пермского «Молот-Прикамье», в сезоне 2017/18 выводил команду в Плей-офф. С 2018 по 2020 год - главный тренер ПСК «Сахалин» в Азиатской хоккейной лиге. Дважды чемпион Азиатской хоккейной лиги (сезоны 2018/19 и 2019/20), обладатель приза «Лучший тренер Азиатской хоккейной лиги сезона 2018/19».

источник: ХК «Адмирал»
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