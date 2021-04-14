Панарин - о побитии рекорда Мессье: Спасибо партнерам, которые помогли мне установить это достижение

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин дал комментарий после того, как побил рекорд Марка Мессье по количеству очков, заработанных в первых 100 играх за клуб.

«Честно говоря, даже не знал про рекорд. Просто знал, что провожу 100-й матч за команду. Не думаю про очки. Я всегда стараюсь выкладываться на 100 процентов, спасибо партнерам, которые помогли мне установить этот рекорд», - приводит слова хоккеиста Newsday.

Напомним, что форвард выступает за «Рейнджерс» с 2019 года.

В нынешнем сезоне Панарин провел 31 игру, отличившись 43 (13+30) очками.