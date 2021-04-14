Шестеркин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал второй звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (3:0) россиянин сделал 27 сейвов и оставил ворота в неприкосновенности впервые за свою карьеру в НХЛ.

«Это очень многое значит для меня. В первую очередь, хочу поблагодарить всех ребят, которые ложились, стелились под шайбу, особенно в конце», - сказал голкипер на пресс-конференции.

Первой звездой был признан форвард «Нэшвилла» Виктор Арвидссон, отличившийся двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей в матче с «Тампой-Бэй» (7:2).

Третья звезда - нападающий «Вашингтона» Энтони Манта, записавший на свой счет гол и ассист в игре с «Филадельфией» (6:1).