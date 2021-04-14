Защитник «Динамо» Миронов: Пока определенного мнения о Кудашове не сложилось

Хоккеист «Динамо» Андрей Миронов поделился мнением о новом главном тренере команды Алексее Кудашове.

«Кто-то уже пересекался с новым тренеров в других клубах, кто-то в сборной. У каждого есть свое представление о человеке. Я в прошлом сезоне сыграл за сборную на двух этапах Евротура под руководством Кудашова. Но это же были краткосрочные турниры, по три матча всего. Поэтому пока определенного мнения не сложилось», - приводит слова Миронова «Матч-ТВ».

Кудашов сменил на посту наставника бело-голубых Владимира Крикунова.

Миронов выступает за москвичей с 2018 года.

Напомним, что нынешний сезон КХЛ «Динамо» завершило на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка. В первом раунде плей-офф они обыграли «Северсталь» (4-1), а затем уступили СКА (1-4).