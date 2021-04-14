«Трактор» создал скаутскую службу

Челябинский «Трактор» на своем официальном сайте объявил о создании скаутской службы. Сообщается, что новое клубное направление аккумулирует в себе все селекционные процессы.

«Решение о создании скаутской службы продиктовано реалиями хоккейного рынка. Для «Трактора» это первый прецедент в истории. В клубе это направление возглавит Евгений Цыбук. Немаловажно, что в последние годы он успешно работал на позиции скаута в «Даллас Старз».

Главным требованием клуба при выборе стали как компетенции Евгения Цыбука, так и его готовность работать на развитие всей организации: от школы до первой команды. Рады, что нам удалось договориться и пожать руки», - приводит слова генерального директора «Трактора» Ивана Савина пресс-служба клуба.

Ранее Цыбук являлся генеральным менеджером в челябинском клубе. Также функционер работал скаутом в «Далласе» и руководителем скаутской службы в омском «Авангарде».

Напомним, что «Трактор» в сезоне-2020/21 в первом раунде плей-офф потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в серии со счетом 1-4.