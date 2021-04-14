Евгений Цыбук: Информация, приходящая от скаутов, облегчает работу генеральному менеджеру

Руководитель скаутской службы челябинского «Трактора» Евгений Цыбук дал комментарий после назначения на должность.

«Скауты - его неотъемлемая часть. Это те люди, которые дают организации полную информацию. Они посещают матчи, видят игроков в деле и знают те рынки, на которых работают.

Такой процесс облегчает работу генерального менеджера. Инвестиции в это очень разумны. В НХЛ система уже очень давно работает - в клубе эти функции выполняют по 30-40 человек», - приводит слова специалиста пресс-служба клуба.

Ранее Цыбук являлся генеральным менеджером в челябинском клубе. Также функционер работал скаутом в «Далласе» и руководителем скаутской службы в омском «Авангарде».

Напомним, что «Трактор» в сезоне-2020/21 в первом раунде плей-офф потерпел поражение от «Салавата Юлаева» в серии со счетом 1-4.