Агент Трямкина - о возвращении в НХЛ: Надеемся, что «Ванкувер» не будет затягивать с решением

Российский защитник Никита Трямкин планирует вернуться в НХЛ.

«Через год Трямкин станет в НХЛ неограниченно свободным агентом. поэтому сроки поджимают. В прошлом межсезонье мы тоже долго ждали. Ждали и потеряли большие деньги, ожидая решения руководства «Ванкувера». В итоге были вынуждены подписать однолетний контракт в КХЛ. Надеюсь, на этот раз подобного не произойдёт», - приводит Sportsnet слова агента хоккеиста Тодда Даймонда.

В текущем сезоне Трямкин выступал за «Автомобилист». 26-летний защитник провел 65 матчей, в которых набрал 17 (3+14) очков при полезности «+1» .

Контракт россиянина с «Ванкувером» заканчивается 30 апреля.