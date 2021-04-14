Источник: В межсезонье «Автомобилист» покинут четыре легионера

«Автомобилист» летом откажется от услуг сразу четырех легионеров.

По информации телеграм-канала «Хоккей без зрителей», клуб покинут защитники Корбиниан Хольцер и Чарльз Геноуэй, а также нападающие Питер Холланд и Дэн Секстон. У этих иностранцев истекают контракты с «Автомобилист» и руководство команды не будет предлагать им новые соглашения.

Хольцер в текущем сезоне принял участие в 30 матчах, в которых набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности »-9». Геноуэй провел 63 игры, в его активе 25 (3+22) очков при показателе полезности »+13».

Секстон принял участие в 41 встрече, набрав 25 (7+18) очков при показателе полезности »+7». Холланд сыграл 64 матча, в его активе 37 (12+25) очков при показателе полезности »-6».