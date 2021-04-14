«Сиэтл» - о поиске тренера на дебютный сезон в НХЛ: Список кандидатов постоянно обновляется

«Список кандидатов есть давно. Мы присматривались к разным кандидатурам, чтобы понять характер наставников, ознакомиться с их методиками, узнать, где и как они работали, в какой ситуации находятся сейчас. Список постоянно обновляется, потому что меняются обстоятельства», — приводит слова Рона Фрэнсиса пресс-служба НХЛ.

О появлении 32-го клуба в НХЛ стало известно в декабре 2018 года. Команда из Сиэтла начнет свое выступление в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции. В тоже время «Аризона» сменит Тихоокеанский дивизион, на Центральный.

«Сиэтл Кракен» начнет выступление в НХЛ с сезона-2021/2022.