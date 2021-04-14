Сергей Бобровский: Я счастлив, что сейчас играю во «Флориде»

«Даже несмотря на то, что провел тяжелый сезон во «Флориде». Но был счастлив и рад своему выбору. Клуб меня постоянно поддерживал, партнеры — тоже. Все люди, кто был со мной, верили в меня. Они всегда были рядом, давали свою энергию. И я ни разу не сомневался в своем выборе.

Сейчас вам отвечу то же самое. Я счастлив тому, где сегодня нахожусь, за кого играю, какие люди меня окружают. В этом сомнений никогда не было», - приводит слова вратаря телеканал «Матч ТВ».

Бобровский перешел во Флориду летом 2019 года.

В текущем сезоне 32-летний голкипер провел 24 матча, в которых одержал 15 побед, отражая 90,7% бросков.