Емелин впервые рассказал о своем состоянии

«Всем привет! Хочу сказать, что я стал себя намного лучше чувствовать себя и хотел бы поблагодарить руководство клуба, команду, болельщиков и тех людей, которые поддерживали меня в этот трудный период. Я всегда старался оставаться на связи со своей командой и хотел бы пожелать удачи в седьмой игре. Я с вами!» – сказал Емелин на видео в Instagram «Авангарда».

Напомним, после первого матча Емелин был госпитализирован из-за проблем с печенью.

Позже хоккеиста доставили в московский НИИ им. Склифосовского. Также сообщалось об обнаруженных в его организме запрещенных веществах, однако официального подтверждения пока не последовало.

Счет в финальной серии Востока «Ак Барс» - «Авангард» 3-3. Решающий матч состоится завтра в Казани.