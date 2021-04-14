Глава БФХ: Стоял вопрос о закрытии проекта «Динамо» (Минск)

«Два года назад мы пошли на рискованный шаг, сделав ставку на молодых ребят. И было очень сложно убедить руководство, что «Динамо» в КХЛ должно остаться.

Даже стоял вопрос о его закрытии. На самом деле так, действительно, было. Многие были настроены закрыть проект, началось непростое время, пандемия, масса сложностей, но прошли через них. Более того, пошли на определённую сделку, о которой уже можно рассказать. Буквально поставили на карту всё: если селекционный акцент, связанный с доверием молодым белорусам, не сработает, «Динамо» больше не будет выступать в лиге», – цитирует Баскова «pressball.by».

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате КХЛ минчане заняли седьмое место и вышли в плей-офф Кубка Гагарина, где четвертьфинале Западной конференции в шести матчах уступили питерскому СКА (2-4).