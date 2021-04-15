Тренерский штаб сборной России объявил состав на матчи против команды Белоруссии

Тренерский штаб сборной России объявил состав национальной команды на матчи Еврочелленджа против сборной Белоруссии.

Встречи состоятся в Москве на «ВТБ Арене» 23 и 24 апреля. Начало соответственно в 18:00 и 14:00 по московскому времени.

Как сообщает официальный сайт ФХР состав российской сборной выглядит следующим образом:

Вратари: Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов («Трактор»).

Защитники: Виктор Антипин, Игорь Ожиганов, Динар Хафизуллин (все – СКА), Юрий Паутов, Даниил Пыленков (оба – «Витязь»), Андрей Сергеев («Динамо» М), Алексей Марченко, Рушан Рафиков (оба – «Локомотив»), Егор Яковлев, Григорий Дронов (оба – «Металлург» Мг).