Хартли – о решающем матче финальной серии на Востоке: Думаю, мы увидим отличный матч

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от решающей встречей на Востоке.

—Седьмой матч — как коробка с сюрпризом, никогда не знаешь, что может произойти. Мы знаем их, они знают нас. Когда доходишь до седьмого матча, думаю никаких секретов между соперниками уже не остается. Шайба в игре, сражаются две отличные команды, у каждой из которых есть талантливые игроки. Думаю, мы увидим отличный матч», — приводит слова Хартли пресс-служба «Авангарда».

Напомним, что в финал Кубка Гагарина уже вышел московский ЦСКА.