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Лига Европы 22:00 Рома 0 Аякс 0 П1 2.90 Х 4.00 П2 2.32
Лига Европы 22:00 Вильярреал 0 Динамо З 0 П1 1.49 Х 4.30 П2 7.40
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15 апреля 19:07
автор: Артем Спиридонов

Хартли – о решающем матче финальной серии на Востоке: Думаю, мы увидим отличный матч

Казанский «Ак Барс» принимает омский «Авангард» в седьмом матче финальной серии Восточной конференции.

Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли поделился ожиданиями от решающей встречей на Востоке.

—Седьмой матч — как коробка с сюрпризом, никогда не знаешь, что может произойти. Мы знаем их, они знают нас. Когда доходишь до седьмого матча, думаю никаких секретов между соперниками уже не остается. Шайба в игре, сражаются две отличные команды, у каждой из которых есть талантливые игроки. Думаю, мы увидим отличный матч», — приводит слова Хартли пресс-служба «Авангарда».

Напомним, что в финал Кубка Гагарина уже вышел московский ЦСКА.

источник: ХК «Авангард»
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