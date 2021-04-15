Амиров продолжит играть за «Салават Юлаев» на правах аренды

Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила, что уфимский клуб и «Торонтно» договорились о том, что российский хоккеист Родион Амиров как минимум еще один сезон проведет в России перед отъездом за океан.

Форвард будет продолжать выступать за «Салават Юлаев» на правах аренды по системе «1+1».

Напомним, что в текущем сезоне Амиров провел 39 игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых заработал 13 очков по системе гол+пас (9+4). В плей-офф хоккеист сыграл девять игр, не отличившись результативными действиями.