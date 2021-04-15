Защитник ЦСКА Сергеев: «Ак Барс» и «Авангард» — хорошие, грамотно подготовленные команды

Хоккеист московских армейцев Артем Сергеев поделился комментариями перед предстоящей серией финала Кубка Гагарина.

— Не могу сказать, на каком уровне подготовки от одного до десяти находится сейчас команда. Но мы на хорошем физическом и ментальном уровне. Надо только отработать отдельные аспекты игры. Если говорить о сильных сторонах соперников, то «Ак Барс» и «Авангард» — хорошие, организованные, грамотно подготовленные команды, — передает слова защитника пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что москвичи выиграли финальную серии Западной конференции у питерского СКА со счетом 4-2.