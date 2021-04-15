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КХЛ - плей-офф 2-й период Ак Барс 1 Авангард 2 П1 5.30 Х 3.50 П2 1.68
Лига Европы 22:00 Манчестер Юнай 0 Гранада 0 П1 1.55 Х 4.20 П2 6.50
Лига Европы 22:00 Рома 0 Аякс 0 П1 2.90 Х 4.00 П2 2.32
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15 апреля 19:34
автор: Артем Спиридонов

Защитник ЦСКА Сергеев: «Ак Барс» и «Авангард» — хорошие, грамотно подготовленные команды

В Казани сегодня определится соперник красно-синих по финалу Кубка Гагарина.

Хоккеист московских армейцев Артем Сергеев поделился комментариями перед предстоящей серией финала Кубка Гагарина.

— Не могу сказать, на каком уровне подготовки от одного до десяти находится сейчас команда. Но мы на хорошем физическом и ментальном уровне. Надо только отработать отдельные аспекты игры. Если говорить о сильных сторонах соперников, то «Ак Барс» и «Авангард» — хорошие, организованные, грамотно подготовленные команды, — передает слова защитника пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что москвичи выиграли финальную серии Западной конференции у питерского СКА со счетом 4-2.

источник: ХК ЦСКА
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