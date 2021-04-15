Родион Амиров: Хочу поиграть еще при своих болельщиках

Российский хоккеист Родион Амиров прокомментировал будущее своей карьеры.

«Мы долго думали, общались с руководством клубов, с агентами, обсуждали с родителями. Долго принимали решение, но главное в том, что я хочу развиваться. Хочу почувствовать, как всё устроено в «Торонто», как выходить на уровень НХЛ. При этом здорово остаться еще на один-два года в России, чтобы окрепнуть. «Салават Юлаев» - мой родной клуб, мне очень все нравится. Хочу поиграть еще при своих болельщиках», - приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».

Напомним, что Амиров подписал трехлетний контракт с «Торронто», но при этом будет продолжать играть за уфимский «Салават Юлаев» на правах аренды по системе «1+1».

Напомним, что в текущем сезоне россиянин провел 39 игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых заработал 13 очков по системе гол+пас (9+4). В плей-офф хоккеист сыграл девять игр, не отличившись результативными действиями.