Гендиректор «Салавата Юлаева»: Все хотят, чтобы Амиров и дальше развивался

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал почему российский хоккеист Родион Амиров продолжит играть в Уфе после того, как подписал трехлетний контракт с «Торонто».

«Мы практически весь сезон были на связи с российским и заокеанским агентами игрока. Все хотят одного - чтобы хоккеист и дальше развивался, достигал каких-то успехов. Поэтому мы сообща думали, как тут лучше поступить. И пришли к такому решению, что Родион проведет в аренде в «Салавате Юлаеве» один, а может, и два сезона», - приводит слова Курносова «Матч ТВ»

Напомним, что Амиров будет играть в «Салавате Юлаеве» на правах аренды по системе «1+1».

В текущем сезоне россиянин провел 39 игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых заработал 13 очков по системе гол+пас (9+4). В плей-офф хоккеист сыграл девять игр, не отличившись результативными действиями.