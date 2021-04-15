«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в овертайме, омичи вышли в финал Кубка Гагарина

Омский клуб дважды выходил вперед по ходу матча, благодаря голам Кирилла Семенова и Оливера Каски, однако хозяева неизменно отыгрывались, а в третьем периоде и вовсе вышли вперед: шайбами отметились Дмитрий Воронков, Альберт Яруллин и Артем Галимов.

За десять с половиной минут до конца основного времени Вилле Покка перевел встречу в овертайм, который продлился всего три с лишним минуты: после красивой комбинации с участием Сергея Толчинского и Александра Хохлачева победную точку поставил Каски, оформивший дубль.

Таким образом, в финале Кубка Гагарина «Авангард» сыграет с ЦСКА.

КХЛ. Восток.

Финал. Седьмой матч.