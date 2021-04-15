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15 апреля 21:44
автор: Александр Шульгин

«Ак Барс» проиграл «Авангарду» в овертайме, омичи вышли в финал Кубка Гагарина

В решающем матче финальной серии Восточной конференции казанский «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» со счетом 3:4 в овертайме.

Омский клуб дважды выходил вперед по ходу матча, благодаря голам Кирилла Семенова и Оливера Каски, однако хозяева неизменно отыгрывались, а в третьем периоде и вовсе вышли вперед: шайбами отметились Дмитрий Воронков, Альберт Яруллин и Артем Галимов.

За десять с половиной минут до конца основного времени Вилле Покка перевел встречу в овертайм, который продлился всего три с лишним минуты: после красивой комбинации с участием Сергея Толчинского и Александра Хохлачева победную точку поставил Каски, оформивший дубль.

Таким образом, в финале Кубка Гагарина «Авангард» сыграет с ЦСКА.

КХЛ. Восток.

Финал. Седьмой матч.

«Ак Барс» (Казань) – «Авангард» – 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: 0:1 – Семенов (Костин), 10:12

1:1 – Воронков (Галимов, Сафонов), 12:12

1:2 – Каски (Семенов, Толчинский), 19:09

2:2 – Яруллин (Сафонов, Воронков), 34:08

3:2 – Галимов (Воронков, Сафонов), 36:38

3:3 – Покка (Буше, Костин), 49:22

3:4 - Каски (Хохлачев, Толчинский), 63:07

Вратари: Билялов – Грубец.

Счет в серии: 3-4.

источник: «Советский спорт»
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