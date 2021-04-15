Боб Хартли: Победная комбинация Толчинского и Каски — это что-то прекрасное

«Я много раз участвовал в сериях плей-офф. И могу точно сказать, что и мы, и «Ак Барс» заслужили идти дальше и встретиться с ЦСКА. Мы были в одном броске как от победы, так и от поражения. Нельзя было быть пассивными. Соперник силен и мог нас наказать. В начале овертайма нас заперли в зоне и пришлось брать тайм-аут. Звено Найта провело много времени на льду и устало. Победная комбинация Толчинского и Каски — это что-то прекрасное. Нам приходилось сталкиваться с разными трудностями по ходу этой серии. Теперь нас ждет еще одно крайне интересное противостояние с ЦСКА.

Очень много решали нюансы, человеческий фактор. Хоккей — это не компьютер. Это очень быстрый спорт. Как только шайба касается льда — весь план на игру уходит на второй план. Вся серия заслуживает экранизации. За всю свою карьеру я больше не видел более сумасшедшей серии, чем эта», - приводит слова специалиста КХЛ.

Напомним, в седьмом матче финала Восточной конференции омский клуб одержал победу над казанским «Ак Барсом» со счетом 4:3 в овертайме и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с ЦСКА.