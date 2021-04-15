Дмитрий Квартальнов: «Авангард» был сильнее, мы проиграли

«Не выиграли четыре игры дома. В общем, так получилось. «Авангард» был сильнее, мы проиграли. Хотели другого результата. Не считаю, что наше поражение связано с тем, что перед серией была большая пауза. Команда проиграла. Конечно, есть много ошибок. Кого-то не поставили. Я не буду никому сказки рассказывать, виноваты всегда тренеры. Мы проиграли — значит, что-то упустили. Много есть моментов, но это наше командное дело. Не буду говорить ничего про ребят. Где-то кого-то мы не подготовили.

Серия была необычная. «Авангард» предложил нам другую игру. Мы подстроились под нее, но чуть-чуть не хватило. Но в хоккее, как и в любом другом спорте, чуть-чуть не считается.

Дима Воронков — боец. Характер у парня. Лицом в прошлой игре лег под шайбу, ломается челюсть… Доктора сделали все, что могли. В следующую смену выходит, все разбито у него. Большое уважение таким игрокам. Сегодня вышел и давал пример многим. Думаю, у парня большое будущее», - приводит слова настваника казанцев КХЛ.

Напомним, в решающем матче финальной серии Восточной конференции казанский клуб уступил омскому «Авангарду» со счетом 3:4 в овертайме и завершил выступление в Кубке Гагарина. Счет в серии также 4-3 в пользу омичей, которые в финале сразятся с ЦСКА.