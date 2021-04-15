Альберт Яруллин: Получили то, что получили

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Флорида Пантер 0 П1 2.04 Х 4.20 П2 3.10
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Питтсбург Пинг 0 Филадельфия Фл 0 П1 1.90 Х 4.50 П2 3.30
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Бостон Брюинз 0 Нью-Йорк Айлен 0 П1 2.40 Х 3.90 П2 2.60
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Нью-Йорк Рейнд 0 Нью-Джерси Дэв 0 П1 1.76 Х 4.50 П2 3.90
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Вашингтон Кэпи 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 1.47 Х 5.00 П2 5.80
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Каролина Харри 0 Нэшвилл Предат 0 П1 1.92 Х 4.30 П2 3.40
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Торонто Мэйпл 0 Виннипег Джетс 0 П1 2.08 Х 4.20 П2 3.00
НХЛ - регулярный чемпионат 02:30 Детройт Ред Уи 0 Чикаго Блэкхоу 0 П1 3.20 Х 4.30 П2 1.97
НБА - регулярный чемпионат 02:30 Атланта Хоукс 0 Милуоки Бакс 0 П1 2.45 П2 1.57
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Кливленд Кавал 0 Голден Стэйт У 0 П1 3.20 П2 1.37
НХЛ - регулярный чемпионат 03:30 Даллас Старз 0 Коламбус Блю Д 0 П1 1.93 Х 4.20 П2 3.40
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Финикс Санз 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.13 П2 6.40
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес Л 0 Бостон Селтикс 0 П1 2.90 П2 1.44
Нидерланды - Первый дивизион 19:00 НЕК Неймеген 0 АЗ Алкмар-2 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.43
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.96 Х 3.60 П2 3.90
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.15 Х 3.40 П2 3.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.60 Х 3.70 П2 1.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.21 Х 6.00 П2 12.0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 2.75 Х 3.80 П2 2.22
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.16
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.40 Х 3.60 П2 2.65
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.47 Х 4.40 П2 6.90
15 апреля 23:20
автор: Александр Шульгин

Альберт Яруллин: Получили то, что получили

Защитник казанского «Ак Барса» прокомментировал итоги финальной серии Восточной конференции против омского «Авангарда».

«Наверное, это была одна из лучших серий в истории КХЛ. Украшение плей-офф. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, ребят, которые играли всем сердце, и желаю «Авангарду» удачи в финале. Но жизнь на этом не заканчивается. Хвала Всевышнему, что мы занимаемся любимым делом и играем в хоккей, а не как в прошлом сезоне.

Мы выходим на каждую игру, чтобы выиграть, так что длинные паузы между раундами не сыграли роли. Да, были хорошие две серии. С «Салаватом» эмоционально все очень было, у нас появилось время восстановиться и поработать. Но получили то, что получили»

Не стоит вспоминать шестой матч. Сегодня был новый день. Нам не стыдно за свою игру. Радует, что у нас растет такая молодежь, как Воронков, Сафонов, Галимов. Они никогда не играли седьмые матчи, но они показали себя великолепно сегодня, выразительно, достойно сыграли. Самое главное им, не останавливаться и работать дальше», - приводит слова Яруллина КХЛ.

Напомним, в седьмом матче финала Восточной конференции казанцы уступили омскому «Авангарду» со счетом 3:4 и с аналогичным результатом проиграли серию.

источник: КХЛ
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Авангард" победил "Ак Барс" и вышел в финал Кубка ГагаринаТатьяна Тарасова прокомментировала прокаты коротких программ Щербаковой и Туктамышевой на World Team TrophyБлахович подерется с Тейшейрой 4 сентября на UFC 266Капризову запретили играть из-за убийства афроамериканцаЯгудин не сдержал эмоций после выступления ТуктамышевойПочему японцы ополчились против фигуристки из России Щербаковой
«Сейчас нашим кататься в кайф». Бутырская — о выступлении россиян на командном ЧМ в Осаке
Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась с "Плеймейкером" впечатлениями от первого соревновательного дня World Team Trophy - 2021.
Нагучев пробует размочить счет в дуэли с Орзул. Битва полов #6
"Плеймейкер" представляет шестой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Елена Истягина-Елисеева: В законе о букмекерах есть сложные моменты. Но поводов кричать «Все пропало!» я не вижу
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева ответила на вопросы «Плеймейкера» во время бизнес-завтрака СБК по теме «Букмекеры. Выживут только богатые?»
Как букмекерам показали Фигу, или Пир в Барвихе во время чумы
14 апреля в престижном «Барвиха Luxury Village» «Рейтинг Букмекеров» награждал победителей своей же «Международной премии РБ».
Дмитрий Маневич: «Лига Ставок» подготовила новым игрокам предложение, от которого нельзя отказаться
Директор департамента маркетинга БК «Лига Ставок» Дмитрий Маневич стал собеседником «Плеймейкера» во время бизнес-завтрака СБК по теме «Букмекеры. Выживут только богатые?»
Не зря о нем в США снимают фильмы. Капризову осталось одно очко до рекорда «Миннесоты»
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голевой передачей в матче НХЛ против «Аризоны» (5:2).
Удивительно, но Россия еще никогда не выигрывала командный ЧМ. Щербакова и компания должны это исправить
В четверг 15 апреля в японской Осаке стартует седьмой командный чемпионат мира по фигурному катанию. "Плеймейкер" представляет расклад на турнир, от которого все ждут триумфа России.
26-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
17 и 18 апреля пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 26-м туре.
Не рой другому яму. «Спартак» прокололся на том же, в чем обвинял «Локомотив»
«Спартак» с «Локомотивом» придумали новую игру. Чей начальник команды меньшее количество раз заходил в судейскую на стадионе в Черкизове – тот и победил.
Победить Париж и умереть. «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ»
«Пари Сен-Жермен» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов проиграл дома «Баварии» (0:1), но прошел в следующий раунд за счет более результативной победы на выезде в первой встрече (3:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика