Альберт Яруллин: Получили то, что получили

«Наверное, это была одна из лучших серий в истории КХЛ. Украшение плей-офф. Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку, ребят, которые играли всем сердце, и желаю «Авангарду» удачи в финале. Но жизнь на этом не заканчивается. Хвала Всевышнему, что мы занимаемся любимым делом и играем в хоккей, а не как в прошлом сезоне.

Мы выходим на каждую игру, чтобы выиграть, так что длинные паузы между раундами не сыграли роли. Да, были хорошие две серии. С «Салаватом» эмоционально все очень было, у нас появилось время восстановиться и поработать. Но получили то, что получили»

Не стоит вспоминать шестой матч. Сегодня был новый день. Нам не стыдно за свою игру. Радует, что у нас растет такая молодежь, как Воронков, Сафонов, Галимов. Они никогда не играли седьмые матчи, но они показали себя великолепно сегодня, выразительно, достойно сыграли. Самое главное им, не останавливаться и работать дальше», - приводит слова Яруллина КХЛ.

Напомним, в седьмом матче финала Восточной конференции казанцы уступили омскому «Авангарду» со счетом 3:4 и с аналогичным результатом проиграли серию.