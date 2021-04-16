Каски – о победной шайбе в ворота «Ак Барса»: Увидел открытый угол ворот, куда и бросил

Хоккеист омского «Авангарда» Оливер Каски прокомментировал свои заброшенные шайбы в решающем матче серии с казанским «Ак Барсом».

— В первом случае я вошел в зону соперника, получил передачу и нанес бросок. Ребята хорошо закрыли обзор вратарю, а соперник, который здорово блокировал броски в этой серии, не успел создать помеху. А во втором случае Толчинский с Хохлачевым быстро разыграли комбинацию, я получил пас, увидел открытый угол ворот, куда и бросил, — передает слова хоккеиста «Матч ТВ».

За Кубок Гагарина «Авангард» поборется в серии до четырех побед с московским ЦСКА.