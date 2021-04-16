Дубль Панарина помог «Рейнджерс» дома разгромить «Нью-Джерси»

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем домашней площадке уверенно переиграли «Нью-Джерси Девилз» (4:0) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе победителей дубль оформил российский форвард Артемий Панарин, забивший на 13-й и 33-й минутах игры. Также на счету россиянина результативный пас. По шайбе забросили Джейкоб Труба (1) и Райан Линдгрен (7). Голкипер Игорь Шестеркин оформил второй подряд шатаут в сезоне, отразив все 16 бросков по своим воротам.

«Рейнджерс» набрал 48 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Нью-Джерси» с 34 очками идет на седьмой строчке.

17 апреля команды проведут между собой еще одну игру.