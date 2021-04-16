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Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.43
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.15 Х 3.40 П2 3.60
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.21 Х 6.00 П2 12.0
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Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.50 Х 4.00 П2 1.66
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Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.50 Х 2.85 П2 3.10
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.00
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 6.80 Х 4.10 П2 1.55
16 апреля 06:35
автор: Владислав Корегин

«Каролина» переиграла «Нэшвилл», Свечников набрал два результативных очка

На счету россиянина 30 (11+19) очков в 42 матчах нынешнего сезона.

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» – «Нэшвилл Предаторз» завершился победой хозяев со счетом 4:1.

У победившей команды шайбы забросили Уоррен Фегеле (19-я минута), Андрей Свечников (21), Винсент Трочек (26) и Себастьян Ахо (58). При этом российский форвард записал на свой счет результативную передачу, проведя на поле 13 минут 56 секунд.

Соперник ответил голом Эрика Хаулы (50). Нападающий Яков Тренин отыграл 12 минут 34 секунд и заработал коэффициент полезности «-1».

«Каролина» продолжает возглавлять турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 60 очков. «Нэшвилл» располагается на четвертой строчке с 49 очками.

18 апреля между командами состоится еще одна встреча.

источник: «Советский спорт»
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