«Каролина» переиграла «Нэшвилл», Свечников набрал два результативных очка

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» – «Нэшвилл Предаторз» завершился победой хозяев со счетом 4:1.
У победившей команды шайбы забросили Уоррен Фегеле (19-я минута), Андрей Свечников (21), Винсент Трочек (26) и Себастьян Ахо (58). При этом российский форвард записал на свой счет результативную передачу, проведя на поле 13 минут 56 секунд.
Соперник ответил голом Эрика Хаулы (50). Нападающий Яков Тренин отыграл 12 минут 34 секунд и заработал коэффициент полезности «-1».
«Каролина» продолжает возглавлять турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 60 очков. «Нэшвилл» располагается на четвертой строчке с 49 очками.
18 апреля между командами состоится еще одна встреча.