Шайба Орлова не помогла «Вашингтону» набрать очки в игре с «Баффало»

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел домашнее поражение от «Баффало Сэйбрз» (2:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победителей голы забили Сэм Райнхарт (19-я минута), Виктор Олофссон (22), Кейси Миттельштадт (26), Андерс Бьорк (34) и Тейдж Томпсон (60).

Хозяева ответили шайбами Дмитрия Орлова (20) и Энтони Манты (30). Форвард Александр Овечкин провел на льду 21 минуту 49 секунд и нанес шесть бросков по воротам соперника – его коэффициент полезности составил «-1». Евгений Кузнецов отыграл 17 минут 11 секунд, однако результативными действиями не отметился.

«Вашингтон» потерпел второе поражение в последних пяти встречах, однако продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточного дивизиона, набрав 60 очков. «Баффало» идет на восьмой строчке с 29 очками.

17 апреля «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Филадельфии», а «Сэйбрз» в тот же день на своем поле примут «Питтсбург».