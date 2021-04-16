«Тампа-Бэй» обыграла «Флориду» в овертайме, Василевский сделал 36 сейвов и оформил ассист

«Тампа-Бэй Лайтнинг» оказалась сильнее «Флориды Пантерз» (3:2 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

В составе молний шайбы забросили Алекс Киллорн (34), Росс Колтон (50) и Виктор Хедман (61). Российский голкипер Андрей Василевский записал на свой счет 36 сейвов из 38 возможных, а также отдал результативную передачу в эпизоде с первым забитым голом. Защитник Михаил Сергачев провел на льду 18 минут 48 секунд и отличился ассистом.

У проигравших голы забили Патрик Хернквист (16) и Энтони Дюклер (48).

«Тампа» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 60 очков. «Флорида» идет на третьей строчке, имея в своем активе на одно очко меньше своего сегодняшнего соперника.

18 апреля команды проведут между собой еще один матч.