«Айлендерс» проиграл «Бостону» в гостевой встрече, Варламов отразил 41 бросок

«Нью-Йорк Айлендерс» в гостях уступил «Бостон Брюинз» (1:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У победившей команды шайбы забросили Брэд Маршанд, оформивший дубль на 2-й и 59-й минутах, а также Крэйг Смит (18) и Тэйлор Холл (42). Соперник ответил результативным броском Трэвиса Зейджака (23). Российский голкипер Семен Варламов отразил 41 бросок из 44.

«Бостон» одержал вторую победу кряду и набрал 52 очка, расположившись на четвертом месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Айлендерс» идет на второй строчке с 58 очками.

17 апреля коллективы сыграют между собой еще раз.