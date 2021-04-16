«Детройт» дома уверенно обыграл «Чикаго», Наместников отличился результативной передачей

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» – «Чикаго Блэкхокс» завершился победой хозяев со счетом 4:1.

Одним из главных героев встречи стал защитник победителей Трой Стечер, забросивший две шайбы на 25-й и 32-й минутах. По голу забили Якуб Врана (29) и Майкл Расмуссен (59). Российский нападающий Владислав Наместников отыграл 15 минут 2 секунду и отличился результативным пасом.

Соперник ответил шайбой Данкана Кита (15). Защитник Никита Задоров провел на льду 21:24, однако не сумел отличиться результативными действиями.

«Детройт» одержал третью победу кряду в чемпионате и занимает восьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 38 очков. «Чикаго» идет на пятой строчке (45 очков).

18 апреля команды проведут между собой еще одну встречу.