«Даллас» одержал волевую победу над «Коламбусом», Гурьянов оформил дубль и отдал один ассист

Хоккеисты «Даллас Старз» победили «Коламбус Блю Джекетс» (4:1) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У «звезд» дубль оформил российский форвард Денис Гурьянов, забивший на 37-й и 49-й минутах игры. Также нападающий отдал голевой пас. По разу отличились его партнеры по команде – Миро Хейсканен (39) и Джо Павелски (56).

В составе соперников результативный бросок на счету Джека Рословича. Отметим, что ему ассистировал форвард Михаил Григоренко, отыгравший 14 минут 33 секунды. Защитник Владислав Гавриков провел на льду 18 минут 18 секунд и заработал коэффициент полезности «-1».

«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 44 очка. «Коламбус» идет одной строчкой ниже, имея в своем активе 39 очков.

18 апреля коллективы сыграют между собой еще раз.