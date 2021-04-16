«Рейнджерс» – «Нью-Джерси». Панарин признан первой звездой встречи, Шестеркин – второй

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги назвала имена трех лучших игроков матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0).

Первой звездой встречи был признан российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, записавший на свой счет два гола, а также результативный пас. В нынешнем сезоне 29-летний нападающий набрал 46 (15+31) очков в 32 матчах.

Второй звездой стал соотечественник Панарина – голкипер Игорь Шестеркин. Отметим, что вратарь отыграл второй «сухой» матч кряду, отразив все 16 бросков по своим воротам.

Тройку лучших замкнул автор ассистентского хет-трика – нападающий клуба из Нью-Йорка Колин Блэквелл.

«Рейнджерс» набрал 48 очков и расположился на пятом месте в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Нью-Джерси» с 34 очками идет на седьмой строчке.