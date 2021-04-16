Шестеркин повторил клубное достижение «Рейнджерс» сезона-1926/27

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин повторил достижение клуба, установленное более 90 лет назад.

Напомним, что 25-летний спортсмен оформил шатаут в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0), отразив все 16 бросков по своим воротам.

Как сообщает NHL Public Relations на своей странице в Twitter, игрок стал вторым вратарем-новичком в истории команды, кто смог отыграть два «сухих» матча кряду в чемпионате. Ранее подобное достижение было установлено в сезоне-1926/27 канадцем Лорне Шабо.

В нынешнем сезоне Шестеркин принял участие в 25 матчах, в которых «Рейнджерс» одержал 12 побед. Его средний процент отраженных бросков составляет 92,5.