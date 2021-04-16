«Тампа-Бэй» – «Флорида». Василевского признали первой звездой встречи

Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз» (3:2 ОТ).

Отметим, в сегодняшней игре 26-летний россиянин совершил 36 сейвов из 38 возможных, а также записал на свой счет результативную передачу. В нынешнем сезоне вратарь провел 33 встречи, в которых его команда одержала 26 побед. Игрок имеет 93,2% отраженных бросков в среднем за игру.

Второй звездой стал форвард «пантер» Александр Барков. Он провел на льду 20 минут 50 секунд, нанес шесть бросков по воротам соперника и закончил матч с коэффициентом полезности «-2».

Тройку лучших замкнул защитник «Тампы» Виктор Хедман, забивший победный гол в овертайме.

«Молнии» занимают второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 60 очков. «Флорида» идет на третьей строчке, имея в своем активе на одно очко меньше своего сегодняшнего соперника.