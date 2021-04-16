Гурьянов стал первой звездой матча «Даллас» – «Коламбус»

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги сообщила о том, что российский нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов был признан первой звездой матча «Коламбус Блю Джекетс» (4:1) в рамках регулярного чемпионата.

23-летний форвард стал автором двух заброшенных шайб своей команды, а также отметился голевым пасом. В нынешнем сезоне хоккеист набрал 22 (8+14) очка в 42 встречах.

Второй звездой стал защитник «Старз» Миро Хейсканен, на счету которого один гол. Тройку лучших замкнул еще один игрок «Далласа» – форвард Джейми Бенн, отыгравший 14 минут 35 секунд и завершивший игру с коэффициентом полезности «+3».

«Даллас» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 44 очка. «Коламбус» идет одной строчкой ниже, имея в своем активе 39 очков.

18 апреля коллективы сыграют между собой еще раз.