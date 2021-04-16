Панарин признан первой звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига признала форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина первой звездой прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате.

Отметим, что в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0) 29-летний россиянин отличился двумя заброшенными шайбами, а также оформил один ассист. В нынешнем сезоне на счету хоккеиста 46 (15+31) набранных очков в 32 матчах.

Второй звездой стал нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршанд, сделавший дубль в игре «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1). Тройку лучших замкнул форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор – игрок набрал 3 (2+1) очка в матче против «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2).