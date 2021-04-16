Сборная России дополнительно вызвала шестерых игроков для подготовки к чемпионату мира

Тренерский штаб сборной России объявил об изменениях в заявке национальной команды на предстоящий чемпионат мира-2021 в Латвии.

Отмечается, что к команде присоединятся шесть игроков, а именно защитника «Салавата Юлаева» Михаила Науменкова и пять хоккеистов, представляющих «Ак Барс» – голкипера Тимура Билялова, защитников Дмитрия Юдина и Никиту Лямкина, а также форвардов Артема Галимова и Дмитрия Воронкова.

Вчера казанский клуб уступил «Авангарду» в финальной серии плей-офф Восточной конференции со счетом 3-4.

Напомним, 23 и 24 апреля сборная России проведет две игры против команды Белоруссии в рамках Еврочелленджа. Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.