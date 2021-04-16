Иван Мирошниченко: В отказе от визы США нет объяснения причин

Нападающий юниорской сборной России Иван Мирошниченко рассказал о своих эмоциях после получения отказа в выдаче визы США.

«Неожиданно. Но ничего, попробуем решить этот вопрос. Честно, не знаю, есть ли шанс. Даже не знаю, что сказать. Я посмотрел документ, но там без объяснения причин. Там разбираются, может, узнают, в чем проблема», - приводит слова хоккеиста «Чемпионат».

Юниорский чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет с 26 апреля по 6 мая в американских городах Фриско и Плейно, штат Техас.

Сборная России попала в группу В, где сыграет с командами США, Финляндии, Чехии и Германии.