«Тампа» перевела своего капитана Стэмкоса в долгосрочный список травмированных

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос переведен с 9 апреля в долгосрочный список травмированных. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Таким образом форвард сможет выйти на лед только 1 мая, когда «молнии» проведут гостевой матч против «Детройта».

Стэмкос получил травму в последнем матче «Тампы» с «Коламбусом», тогда «молнии» одержали победу со счетом 6:4, а Стэмкос забил один из голов.

В 38 играх текущего регулярного чемпионата НХЛ Стэмкос набрал 34 очка (17+17), при этом в его команде больше голов не забил ни один игрок, столько же заброшенных шайб у Брэйдена Пойнта.