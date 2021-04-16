Артемий Панарин: «Рейнджерс» поймал свою игру – мы доминируем в последних матчах

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о победе своей команды над «Нью-Джерси Дэвилз» (4:0) в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Напомним, что 29-летний россиянин стал автором двум заброшенных шайб, а также одного ассиста. Благодаря этим результатам, форвард был признан первой звездой игрового дня.

– Приятно доминировать, и мы поймали свою игру. Но все равно мы играем не идеально, есть много недочетов. Поэтому будем работать. У нас серьезные матчи впереди. Нам нужно поменьше терять шайбу, особенно на синей линии. В принципе, я в этой теме – в первых рядах. Мы много рискуем, теряем шайбы. Но в принципе все хорошо, и я говорю о маленьких недочетах, – приводит слова Панарина пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету Панарина 46 (15+31) набранных очков в 32 матчах. Его команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, имея в своем активе 48 очков.

17 апреля «Рейнджерс» вновь сыграет против «Нью-Джерси».