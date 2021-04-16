Игорь Шестеркин: Мне удалось не потерять концентрацию в игре с «Нью-Джерси»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Девилз» (4:0), а также оценил свою игру в данной встрече.

В игре с «дьяволами» 25-летний россиянин оформил шатаут, отразив все 16 бросков по своим воротам.

– В этой игре у меня было не так много работы. Ребята проделали отличную работу, заблокировали очень много бросков. В целом я не потерял концентрацию. Болельщики хорошо поддерживали, и это тоже помогало. Два матча подряд на ноль – это всегда приятно. Я думаю, мы нашли свою игру, находимся на правильном пути. Стараемся делать правильные вещи из матча в матч и продолжаем гонку за плей-офф, – цитирует Шестеркина официальный сайт НХЛ.

Матч с «Нью-Джерси» стал для Шестеркина вторым «сухим» кряду в чемпионате. Таким образом, он стал вторым вратарем-новичком в истории команды, кто смог отыграть две игры «на ноль» подряд. Ранее подобное достижение было установлено в сезоне-1926/27 канадцем Лорне Шабо.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 25 матчах, в которых «Рейнджерс» одержал 12 побед. Его средний процент отраженных бросков составляет 92,5.