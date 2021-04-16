Игорь Шестеркин: Мне удалось не потерять концентрацию в игре с «Нью-Джерси»

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Нидерланды - Первый дивизион 19:00 НЕК Неймеген 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 1.53 Х 4.20 П2 5.50
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.22
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.20 Х 3.30 П2 3.60
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.17 Х 6.80 П2 13.5
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0 П1 2.40 Х 3.20 П2 2.90
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 3.10 Х 3.60 П2 2.10
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.85 Х 3.70 П2 2.20
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.16
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.40 Х 3.60 П2 2.65
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.70 Х 4.00 П2 1.63
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.40 Х 5.10 П2 7.90
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.47 Х 4.40 П2 6.90
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.64 Х 4.00 П2 5.70
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.50 Х 3.60 П2 2.16
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.23 П2 4.40
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.75 Х 2.85 П2 2.75
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.00
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 6.00 Х 3.80 П2 1.65
16 апреля 13:05
автор: Владислав Корегин

Игорь Шестеркин: Мне удалось не потерять концентрацию в игре с «Нью-Джерси»

Вратарь отстоял «на ноль» во втором матче кряду в чемпионате.

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Девилз» (4:0), а также оценил свою игру в данной встрече.

В игре с «дьяволами» 25-летний россиянин оформил шатаут, отразив все 16 бросков по своим воротам.

– В этой игре у меня было не так много работы. Ребята проделали отличную работу, заблокировали очень много бросков. В целом я не потерял концентрацию. Болельщики хорошо поддерживали, и это тоже помогало. Два матча подряд на ноль – это всегда приятно. Я думаю, мы нашли свою игру, находимся на правильном пути. Стараемся делать правильные вещи из матча в матч и продолжаем гонку за плей-офф, – цитирует Шестеркина официальный сайт НХЛ.

Матч с «Нью-Джерси» стал для Шестеркина вторым «сухим» кряду в чемпионате. Таким образом, он стал вторым вратарем-новичком в истории команды, кто смог отыграть две игры «на ноль» подряд. Ранее подобное достижение было установлено в сезоне-1926/27 канадцем Лорне Шабо.

В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 25 матчах, в которых «Рейнджерс» одержал 12 побед. Его средний процент отраженных бросков составляет 92,5.

источник: NHL (НХЛ)
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