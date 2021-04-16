КХЛ определила лучших игроков финалов конференций

Континентальная хоккейная лига на своем официальном сайте назвала лучших игроков финалов конференций.

Лучшим вратарем признан шведский вратарь ЦСКА Ларс Юхансон. Он провел три матча серии со СКА на ноль, отразив в ней 95,91% бросков. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 1,02

Лучшим защитником стал другой игрок армейского клуба Мэт Робинсон. Он набрал 4 (1+3) очка, сделал четыре силовых приема и заблокировал семь бросков. При этом ни один из матчей финальной серии Запада Робинсон не провел с отрицательным показателем полезности.

Лучшим нападающим стал хоккеист «Ак Барса» Дмитрий Воронков. Он набрал (4+3) 7 очков и провел на льду в среднем 15 минут и 53 секунды.

Лучшим новичком финальной стадии конференции стал игрок «Авангарда» Клим Костин. Он набрал 5 (3+2) очков и завершил серию с «Ак Барсом» с общим показателем полезности »+4».