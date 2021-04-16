Майоров – о роли Ковальчука в «Авангарде»: Он оказывает положительное давление на команду

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о роли Ильи Ковальчука в составе омской команды.

— В присутствии такого авторитетного мастера, как Ковальчук, другим игрокам «Авангарда» просто неудобно играть плохо. Все стараются из всех сил. Пусть сам Ковальчук уже не тот, что десять лет назад. Но это очень влиятельная фигура в нашем хоккее, которая оказывает положительное давление на команду, — передает слова Майорова «Матч ТВ».

В текущем плей-офф КХЛ Ковальчук провел 18 матчей, в которых набрал девять очков (4+5).