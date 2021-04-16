Майоров – о роли Ковальчука в «Авангарде»: Он оказывает положительное давление на команду

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Нидерланды - Первый дивизион не начался НЕК Неймеген 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 1.65 Х 4.00 П2 4.60
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.30 Х 3.40 П2 2.22
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Дармштадт 98 0 Гройтер Фюрт 0
Англия - Чемпионшип 20:00 Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.12 Х 3.40 П2 3.70
Англия - Чемпионшип 20:00 Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 0 П1 2.10 Х 3.50 П2 3.60
Испания - Сегунда 20:00 Фуэнлабрада 0 Сабадель 0 П1 1.90 Х 3.30 П2 4.60
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.85 Х 3.80 П2 2.17
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0 П1 2.40 Х 3.50 П2 2.70
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.80 Х 4.30 П2 1.58
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 3.20 Х 4.00 П2 1.94
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.55 Х 3.50 П2 2.50
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0 П1 2.30 Х 3.30 П2 3.00
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 2.30 Х 3.00 П2 3.20
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.17 Х 6.80 П2 13.5
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.39 Х 5.20 П2 8.00
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.10
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.21 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.55 Х 4.20 П2 6.50
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.70 Х 3.60 П2 2.10
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.90 Х 2.90 П2 2.60
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 6.00 Х 3.80 П2 1.65
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.37
16 апреля 17:57

Майоров – о роли Ковальчука в «Авангарде»: Он оказывает положительное давление на команду

Омский «Авангард» вчера обыграл в Казани «Ак Барс» в решающем матче серии со счетом 4:3 ОТ.

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о роли Ильи Ковальчука в составе омской команды.

— В присутствии такого авторитетного мастера, как Ковальчук, другим игрокам «Авангарда» просто неудобно играть плохо. Все стараются из всех сил. Пусть сам Ковальчук уже не тот, что десять лет назад. Но это очень влиятельная фигура в нашем хоккее, которая оказывает положительное давление на команду, — передает слова Майорова «Матч ТВ».

В текущем плей-офф КХЛ Ковальчук провел 18 матчей, в которых набрал девять очков (4+5).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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