Буцаев покинул «Нефтехимик»

«Вячеслав Геннадьевич трудился главным тренером в «Нефтехимике» с декабря 2018 года и вместе с коллегами по тренерскому штабу очень многое сделал для развития клуба, роста профессионального мастерства игроков, особенно молодых. В этом сезоне цвета родной команды защищали 15 воспитанников нашей хоккейной школы. За это время у «Нефтехимика» были и взлеты, и падения, которые являются неотъемлемой частью хоккейной жизни. В сезоне 2020-2021 гг., хотя команда и не попала в плей-офф, но сделан важный задел на будущее: наша молодая плеяда игроков росла на глазах и набиралась опыта, который пригодится в дальнейшем.

Искренне благодарим Вячеслава Геннадьевича, Александра Васильевича, Павла Викторовича и ранее покинувшего наш клуб тренера вратарей Валерия Николаевича Иванникова за плодотворную работу», — сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ «Нефтехимик» занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков.