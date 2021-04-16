Буцаев покинул «Нефтехимик»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 71' НЕК Неймеген 1 АЗ Алкмар-2 2 П1 6.80 Х 3.50 П2 1.55
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Дармштадт 98 2 Гройтер Фюрт 0
Германия - Вторая Бундеслига перерыв Айнтрахт Б 0 Падерборн 07 0 П1 3.80 Х 2.60 П2 2.45
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 27' Рединг 0 Кардифф Сити 0 П1 2.45 Х 2.75 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 27' Блэкберн Ровер 0 Дерби Каунти 1 П1 5.10 Х 4.10 П2 1.65
Испания - Сегунда 1-й тайм, 27' Фуэнлабрада 0 Сабадель 1 П1 4.50 Х 3.20 П2 1.95
Португалия - Примейра 20:45 Боавишта 0 Пасуш де Ферре 0 П1 2.45 Х 3.10 П2 3.30
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 Эксельсиор 0 П1 2.55 Х 3.50 П2 2.50
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Аякс-2 0 П1 2.65 Х 3.70 П2 2.34
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 НАК Бреда 0 П1 2.27 Х 3.40 П2 2.90
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Утрехт-2 0 Волендам 0 П1 4.80 Х 4.30 П2 1.58
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 МВВ Маастрихт 0 П1 2.30 Х 3.30 П2 3.00
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Дордрехт 0 Ден Босх 0 П1 3.70 Х 3.80 П2 1.85
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Хелмонд Спорт 0 П1 1.17 Х 6.80 П2 13.5
Аргентина - Примера 21:00 Тальерес 0 Унион 0 П1 2.30 Х 3.00 П2 3.20
Германия - Бундеслига 21:30 РБ Лейпциг 0 Хоффенхайм 0 П1 1.35 Х 5.50 П2 8.80
Англия - Первая лига 21:45 Питерборо Юнай 0 Нортгемптон Та 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.10
НБА - регулярный чемпионат 22:00 Юта Джаз 0 Индиана Пэйсер 0 П1 1.21 П2 4.60
Испания - Сегунда 22:00 Жирона 0 Сарагоса 0 П1 2.30 Х 2.90 П2 3.70
Англия - Премьер-лига 22:00 Эвертон 0 Тоттенхэм Хотс 0 П1 3.70 Х 3.60 П2 2.10
Италия - Серия B 22:00 СПАЛ 0 Асколи 0 П1 2.30 Х 3.10 П2 3.50
Франция - Лига 1 22:00 Лилль 0 Монпелье 0 П1 1.55 Х 4.20 П2 6.50
Португалия - Сегунда 22:30 Вилафранкензе 0 Лейшойнш 0 П1 2.90 Х 2.90 П2 2.60
Португалия - Примейра 23:00 Фаренсе 0 Спортинг 0 П1 5.80 Х 4.10 П2 1.62
Аргентина - Примера 23:00 Альдосиви 0 Росарио Сентра 0 П1 3.00 Х 3.10 П2 2.37
16 апреля 19:57
автор: Александр Шульгин

Буцаев покинул «Нефтехимик»

Вместе с Буцаевым уходят и тренеры нижнекамцев Александр Завьялов и Павел Костичкин.

«Вячеслав Геннадьевич трудился главным тренером в «Нефтехимике» с декабря 2018 года и вместе с коллегами по тренерскому штабу очень многое сделал для развития клуба, роста профессионального мастерства игроков, особенно молодых. В этом сезоне цвета родной команды защищали 15 воспитанников нашей хоккейной школы. За это время у «Нефтехимика» были и взлеты, и падения, которые являются неотъемлемой частью хоккейной жизни. В сезоне 2020-2021 гг., хотя команда и не попала в плей-офф, но сделан важный задел на будущее: наша молодая плеяда игроков росла на глазах и набиралась опыта, который пригодится в дальнейшем.

Искренне благодарим Вячеслава Геннадьевича, Александра Васильевича, Павла Викторовича и ранее покинувшего наш клуб тренера вратарей Валерия Николаевича Иванникова за плодотворную работу», — сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ «Нефтехимик» занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 40 очков.

источник: ХК «Нефтехимик»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Hyundai Santa Cruz – это пикап на базе паркетника Tucson13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров запустил шахматную платформуОпубликовано видео победной короткой программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на турнире World Team TrophyЯгудин не сдержал эмоций после выступления ТуктамышевойТрусова сделала заявление об уходе от ПлющенкоФанаты в шоке: в Сеть слили откровенные фото фигуристки из России
В судейскую заходил — давления не оказывал. КДК РФС вынес интересный вердикт по «делу Сухины и Козловцева»
Начальники "Локомотива" и "Спартака" Станислав Сухина и Василий Козловцев заплатят штраф, а дисквалифицирована в итоге "РЖД Арена".
В «Авангард» не верят, но Омск готов удивить ЦСКА. Расклад на финал Кубка Гагарина
«Плеймейкер» - о перспективах «Авангарда» в стартующем 18 апреля в Москве финале плей-офф КХЛ.
Гуд-бай, Америка. Второй день командного ЧМ сделал наших фигуристов без пяти минут чемпионами
Сборная России увеличила отрыв от конкурентов на турнире в Осаке и почти гарантировала себе первое в истории золото командного чемпионата мира.
Школа ставок: индустрия гемблинга, часть вторая. Блог Ткачева
Вместе с ведущим трейдером БК «Лига Ставок» Дмитрием Ткачевым разбираемся в азах букмекерства в рамках обучающего проекта «Школа ставок».
Власти США не пускают капитана юниорской сборной России на ЧМ. Что происходит
Наша команда сыграет на турнире без своего лидера Ивана Мирошниченко.
Проедет ли Мазепин хотя бы круг? Как выступит русский пилот «Формулы-1» в Имоле
Легендарная «Имола» примет второй этап чемпионата мира-2021. На первом в Бахрейне россиянин Никита Мазепин разбил машину вскоре после старта.
Как побить короля Монте-Карло. Расклад на матч Рублев — Надаль
Андрей Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монако. И 16 апреля сыграет с главным грунтовым специалистом в истории тенниса.
«Сейчас нашим кататься в кайф». Бутырская — о выступлении россиян на командном ЧМ в Осаке
Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась с "Плеймейкером" впечатлениями от первого соревновательного дня World Team Trophy - 2021.
Нагучев пробует размочить счет в дуэли с Орзул. Битва полов #6
"Плеймейкер" представляет шестой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Елена Истягина-Елисеева: В законе о букмекерах есть сложные моменты. Но поводов кричать «Все пропало!» я не вижу
Заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по физкультуре и популяризации ЗОЖ Елена Истягина-Елисеева ответила на вопросы «Плеймейкера» во время бизнес-завтрака СБК по теме «Букмекеры. Выживут только богатые?»
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика